شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة سمير كمونة من تدريب المنيا بعد الخسارة أمام بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سمير كمونه المدير الفنى للمنيا باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة التى مُنى بها عصر اليوم من بنى سويف بهدفين مقابل لا شىء، بسبب سوء الحظ الذى يلازم الفريق منذ انطلاق المسابقة.

وقد تجمد رصيد المنيا عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل فى الأسبوع الأول أمام سوهاج، بينما خسر فى الجولة الثانية من الألومنيوم بهدف مقابل لا شىء، قبل أن يعود ويخسر اليوم أمام بنى سويف المتصدر بهدفين مقابل لا شىء.

وكان مجلس إدارة المنيا قد قام بالصرف على الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع سمير كمونة من أجل المنافسة على الصعود للأضواء من جديد، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع فى الأسابيع الثلاثة الأولى ليقرر مجلس الإدارة رحيل كمونة.