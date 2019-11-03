سوبر كورة يكشف حقيقة اجتماع مرتضى منصور مع كهربا فى "فيلا الصلح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة من حساب منسوب إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر موقع "إنستجرام" بأن هناك جلسة ستعقد بين رئيس القلعة البيضاء ومحمود كهربا لاعب الزمالك فى فيلا مرتضى منصور، بعدما رحل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض.

وقام "كهربا" باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع النادى البرتغالى، وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

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