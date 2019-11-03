قمر وأوكوى يقودان هجوم الاتحاد أمام المحرق البحرينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء اليوم أمام المحرق البحرينى فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية المقرر إقامته باستاد الإسكندرية. وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: محمود رزق – محمد انور -– اسامة العزب – السيد سالم. الوسط: أحمد رفعت – مانجا – أيمن غباشى – نور السيد. الهجوم: إيمانويل أوكوى – خالد قمر.

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