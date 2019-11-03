ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية. وحقق فريق بيراميدز الفوز خلال مواجهة الذهاب امام يانج أفريكانز خارج أرضه بنتيجة هدفين لهدف. واختار ديسابر تشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي، عبد الله بكري، رجب بكار، أحمد أيمن منصور. خط الوسط: عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد فاروق، نبيل دونجا، أحمد توفيق. خط الهجوم: ايريك تراوري.

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