"كيشو" يفوز ببطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق محمد ابراهيم "كيشو"، مساء اليوم الأحد، ذهبية بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عام للمرة الثانية على التوالي.

وحصد كيشو بطولة العالم وتوج بالميدالية الذهبية، بعد الفوز على بطل بيلاروسيا بعدم التكافؤ 9-0 في نهائي وزن 67 كجم.

وفي مواجهة قبل النهائي فاز المصارع المصري كيشو على بطل اليابان ليصعد إلى المباراة النهائية وتوج باللقب للعام الثاني على التوالي.