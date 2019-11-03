"العش" يتحدث لمصراوي عن تجربته مع اتحاد بن قردان.. وسبب فشل انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

مدافع مميز من ابناء النادي الأهلي لعب للإسماعيلي ووادي دجلة والانتاج الحربي والفحيحيل الكويتي والآن مع اتحاد بن قردان التونسي.

أحمد العش الذي يسير مع بشكل منتظم مع فريقه التونسي ويحتل المركز الأول في الدوري التونسي يتحدث لمصراوي عن فشل انتقاله للأهلي وطموحاته في الفترة المقبلة والدوري التونسي.

حدثنا عن فريقك الحالي اتحاد بن قردان؟

اسير بشكل أساسي مع فريقي الحالي اتحاد بن قردان التونسي، منذ انضمامي لهم أشارك أساسيًا سواء في الدوري او بطولة الكونفدرالية، الفريق يحتل المركز الأول حاليا في الدوري التونسي.

لماذا اخترت اللعب في الدوري التونسي؟

الدوري التونسي دوري قوي جدا ولم يقل عن المصري، بالإضافة إلى تمسك المسؤولين في النادي بضمي، تقابلت مع رئيس النادي في مصر عندما كانت بطولة الأمم الأفريقية الماضية تلعب، وعرض عليا خاصة وان الفريق أنهى الدوري في المركز الرابع وسيشارك في الكونفدرالية وهذا السبب الرئيسي لقبولي العرض.

ما تقيمك للتجربة حتى الان؟

التجربة ناجحة بكل المقاييس، وراضي عن نفسي وأشارك بشكل أساسي، اتحاد بن قردان خطوة لي جيدة للانتقال لدوري أكبر سواء السعودي او الإماراتي.

الفرق بين الدوري التونسي والمصري؟

حضور الجماهير، ففي كل مباراة بالدوري التونسي الجماهير تتواجد بأعداد كبيرة جدا، وهذا يمنح الدوري قوة وشكل عظيم، ودوري قوي جدا ومنتظم لم يقل شيء عن الدوري المصري يشابه منه في أشياء كثيرة.

لماذا كنت بعيدا عن الأضواء في الفترة الماضية؟

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كنت أعاني كثيرا في الفترة الماضية، وبالأخص عقب فشل انتقالي للنادي الاهلي، وعندما انضممت للإنتاج الحربي لم أشارك معهم بسبب وجهه نظر مختار مختار المدير الفني للفريق وكان مصمم على ذلك، شعرت انه يريدني "ابطل كورة"، ولكن نجحت في تخطي هذه المرحلة الغير موفقة تماما.

ما طموحاتك في الفترة المقبلة؟

أسعى ان اتواجد في مكان أفضل بعد استعادة مستواي المعتاد، والانضمام لمنتخب مصر.

وهل تلقيت عروض خلال الفترة الماضية؟

نعم تلقيت عدة عروض من الدوري المصري للعودة وعرض سعودي من الدرجة الاولى، سأدرس هذه العروض لأرى الأنسب لي سواء للعودة إلى مصر ام لا.

ماذا عن الانضمام لمنتخب مصر؟

أتمنى ان احصل على فرصة من منتخب مصر، ان اسير بشكل جيد مع فريقي الحالي في الدوري، والمسابقة في غاية القوة والصعوبة لا تقل عن الدوري المصري، فريقي يحتل المركز الرابع في كل موسم، مثله مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز، أنا الان محترف أتمنى ان يتابعني الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لأني استحق فرصة ولا اقل عن المدافعين الحاليين.

ما سبب فشل عودتك للنادي الأهلي؟

عندما كنت وادي دجلة منذ موسم تلقيت عرض من النادي الاهلي للعودة، وافقت على الفور، ونجح محمود الخطيب رئيس النادي في شرائي من وادي دجلة، وتحدث معي جهاز الكرة في ذلك الوقت ووقعت وحصلت على مقدم تعاقد، واخترت رقم قميصي وتم الاتفاق على موعد حضوري للمؤتمر الصحفي وإبلاغي بموعد المران، وفي اليوم التالي كان المفترض ان احضر في النادي وأخوض المران مع الفريق فوجئت فجرًا ان الاهلي تراجع عن الصفقة دون سبب واضح ولم يبلغني احد.

وماذا بعد؟

تأثرت نفسيا بهذا الموضوع، كنت أتمنى ان انضم للنادي الاهلي خاصة وأنني من ابناء النادي فالطريقة التي تم التعامل بها معي أحزنتني كثيرا.