بالفيديو.. وردة يصنع في فوز قاتل للاريسا.. و"VAR" يحرمه من هدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

قاد المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق لاريسا، فريقه لفوزًا غاليًا على حساب فريق أوميلوس فيلاثلون هراكليوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة جاءت ضمن الأسبوع التاسع من منافسات الدوري اليوناني.

ليساندرو سيميدو أحرز هدف أوميلوس في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة قبل أن يسجل كوزماس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وبعد مرور 14 دقيقة تمكن مورياس من تسجيل هدف التقليص لصالح لاريسا.

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ومع حلول الدقيقة 68 استطاع رادومير ميلوسافلجيفيتش أن يسجل الهدف الثاني للاريسا لتصبح النتيجة (2-2).

وهنا جاء ظهور عمرو وردة عندما صنع هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 حيث سجل الهدف الثالث دودا.

وكان عمرو وردة سجل هدفًا رائعًا في المباراة إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة تجمد رصيد أوميلوس عند 16 نقطة في المركز الثالث، في المقابل أصبح رصيد لاريسا 15 نقطة في المركز الخامس.

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لمشاهدة هدف لاريسا الثالث من صناعة وردة.. اضغط هنا