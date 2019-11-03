بنتيجة 6-0.. المصري يبلغ دور المجموعات في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز المصري البورسعيدي على كوت دي أور بطل سيشل بهدفين دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية.

سجل هدفي المصري، اللاعب أحمد جمعة في الدقائق 21 و78 من عمر المباراة. (لمشاهدة الهدف الأول للمصري.. اضغط على الرابط)

بدأ إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من أحمد عبدالفتاح، عمر كمال، أحمد شوشة، إسلام أبوسليمة، حسن علي، فريد شوقي، سعيد سيمبوري، إسلام عطية، حسين رجب، أحمد جمعة، محمود وادي.

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(لمشاهدة الهدف الثاني أحمد جمعة.. اضغط هنا)

وكان الفريق البورسعيدي قد فاز في مباراة الذهاب برباعية دون رد، قبل تعزيز النتيجة في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

جدير بالذكر أن تلك النتيجة حسمت تأهل المصري إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.