مدافع مانشستر سيتي: مواجهة ليفربول لن تكون حاسمة للقب البريميرليج

أكد كايل والكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مباراة الفريق القادمة أمام منافسه ليفربول لن تكون حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

قال والكر في تصريحات صحفية أن المواجهة السيتي أمام ليفربول، ، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات البريميرليج، لن تحسم الدوري، وأنه مازال

طويلًا للحكم المبكر.

وأضاف والكر: "لا يزال هناك الكثير من المباريات في البريميرلي، الكثير من الناس يتحدثون عن سباق اللقب ، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما رأيت للتو".

Advertisements

وتابع: "نحتاج فقط إلى الاستمرار في أداء مهمتنا والاستمرار في

الحصول على النقاط الثلاث وهذا كل ما يمكننا فعله حقًا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة، في حين يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

ويشهد هذا الموسم تنافس قوي بين الغريمين نحو اللقب، مثل الموسم الماضي، الذي تكلل بنجاح مانشستر سيتي بخطف لقب الدوري بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بعدما حصد الفريق السماوي اللقب برصيد 98، بينما حقق ليفربول المركز الثاني برصيد 97 نقطة.