ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في المواجهة التي تجمعهما في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن إياب دور 32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية. إياب دور 32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكري Advertisements وعمر جابر. وعمر جابر. خط الوسط: محمد فتحي ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمد حمدي. خط الهجوم: إيرك تراوري ومحمد فاروق. جدير بالذكر أن بيراميدز كان قد فاز في مباراة الذهاب على يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما إيريك تراوري وعبدالله السعيد، ليسهل بذلك مهمة مباراة الإياب.

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