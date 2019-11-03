ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي

تصدر الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قائمة هدافين الدوري الإنجليزي، مع تبقي مباراة واحدة بين توتنهام وإيفرتون على نهاية الجولة الحادية عشر من البريميرليج، شهدت استعباد الدولي الإنجليزي هاري كين عن صفوف السبيرز بداعيالمرض.
شهدت الجولة تألق جيمي فاردي وتسجيله هدف أمام كريستال بالاس، وتامي ابراهام مهاجم تشيلسي أمام واتفورد ، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون، وساديو ماني مع الريدزأمام أستون فيلا، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال أمام ولفرهامبتون.
فشل الدولي المصري محمد صلاح، في التسجيل مع ليفربول أمام أستون فيلا فتلك الجولة، بسبب عدم جاهزيته بشكل كبير، مما دفع كلوب المدير الفني للفريق لاستبداله خلال اللقاء، ودخول تشامبرلين بدلًا منه.
جاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الحالية كالأتي:
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