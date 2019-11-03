تريزيجيه ينشر صورة تجمعه مع صلاح بعد لقاء ليفربول وأستون فيلا

نشر النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب وسط أستون فيلا، صورة تجمعه بمواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بمسابقة البريميرليج.
وكان محمود تريزيجيه استطاع أن يسجل اهدف التقدم لفريقه أستون فيلا، قبل أنيقتنس ليفربول نقاط المباراة الثلاث في الرمق الأخير من المباراة التي شهدت خروج النجم المصري محمد صلاح قبل نهاية المباراة.
ونشر تريزيجيه صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه
جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يتواجد به ثلاث لاعبين مصرين هم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية.
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