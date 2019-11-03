بث مباشر.. الاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني بالبطولة العربية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندرى أمام المحرق البحرينى، التي ستنطلق الساعة الـثامنة، على استاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ١٦ لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» بحضور ٥ آلاف مشجع من جماهير زعيم الثغر.

ويدير المباراة الحكم العراقى مهند قاسم ويعاونه واثق مدلل وواثق محمد وهشام الرفاعى.

وكان الفريق قد دخل معسكر مغلق أمس الأول بأحد الفنادق حيث منع طلعت يوسف المدير الفنى اللاعبين من استخدام التليفون المحمول والدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يتعرضوا لضغط نفسى.

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كما اجتمع المدير الفنى مع اللاعبين وحثهم على إنهاء مباراة الذهاب لصالح الأخضر خاصة وأنهم يلعبون وسط جماهيرهم

وعلى أرضهم ولتسهيل مهمتهم فى مباراة العودة بالبحرين يوم 27 نوفمبر.

وأكد طلعت يوسف أن فريقه جاهز لمواجهة المحرق البحرينى وأنه شاهد فيديو لعدد من مباريات الفريق البحرينى لتحديد نقاط القوة والضعف به.

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل يضم الحارس عماد السيد وأمامه السيد سالم ومحمود شعبان ومحمود رزق وأسامة العزب ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد رفعت وإيمانويل أوكوى وخالد قمر.