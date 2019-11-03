علاء أبو القاسم يخوض تحدي كأس العالم في ألمانيا

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم القاهرة متوجها إلي مدينة بون بالمانيا للمشاركة في جولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تنطلق في الفترة من 8 إلي 11 نوفمبر. أشاد علاء أبو القاسم بدور كل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني وأعضاء مجلس الإدارة . ووجه الشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسم لفريق الفراعنة الأوليمبي الذى ينتمى إليه على دعمه المتواصل وإلى روابط الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني وأعضاء مجلس الإدارة . ووجه الشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسم لفريق الفراعنة الأوليمبي الذى ينتمى إليه على دعمه المتواصل وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصري له . الجدير بالذكر أن كأس العالم بالمانيا من البطولات القوية نظرا لمشاركة أبطال عالم مصنفين في البطولة وتشهد منافسة كبيرة ويسعي ابو القاسم الي تقديم أداء متميز وقوى وخاصة أن البطولة تأتي فى إطار خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو2020. كان أبو القاسم قد حقق ذهبيتين في دورة الألعاب الافريقية بالمغرب مؤخرا.

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