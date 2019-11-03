سبب استبعاد هاري كين عن تشكيل توتنهام أمام إيفرتون

غاب الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". شهد التشكيل الأساسي والاحتياط استبعاد المهاجم الإنجليزي كين، وبرر ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق بأن الإستبعاد جاء بسبب مرض اللاعب. بأن الإستبعاد جاء بسبب مرض اللاعب. ويحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج. ويأتي هاري كين في المركز السادس برصيد 6 أهداف في قائمة هدافين الدوري الإنجليزي.

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