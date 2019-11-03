نجح فريق بني سويف ، لكرة القدم ، في تحقيق الفوز على المنيا ، بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاحد ، بملعب بنيسويف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الممتاز "ب".
وشهدت المباراة ، في شوطها الأول مستوى متوسط من قبل الفريقين، بينما سيطر فريق بني
كانت هذه تفاصيل خبر بني سويف تهزم المنيا بثنائية نظيفة في ثالث جولات الممتاز "ب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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