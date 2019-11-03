بني سويف تهزم المنيا بثنائية نظيفة في ثالث جولات الممتاز "ب"

نجح فريق بني سويف ، لكرة القدم ، في تحقيق الفوز على المنيا ، بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاحد ، بملعب بني

سويف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الممتاز "ب".

وشهدت المباراة ، في شوطها الأول مستوى متوسط من قبل الفريقين، بينما سيطر فريق بني

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سويف، صاحب الارض ، على مجريات الشوط الثاني ، ونجحوا في احراز هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وبذلك الفوز يتصدر فريق بني سويف المجموعة ، برصيد 9 أهداف، بينما يتوقف رصيد المنيا ، عند نقطة واحدة.