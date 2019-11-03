تشكيل الهلال لمواجهة عرعر بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى، تشكيل الفريق لمواجهة عرعر، وذلك في إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الهلال كالأتى:

حراسة المرمى :محمد الواكد.

خط الدفاع : أمير الكردي، محمد جحفلي، على ال بليهي، حسن كادش.

خط الوسط : جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، هتان باهبري،

محمد الشلهوب.خط الهجوم :صالح الشهري، كارلوس إدواردو.فيما يجلس على مقاعد بدلاء الهلال كل من : نواف الغامدي، محمد البريك ، عبدالله الحافظ، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، نواف العابد، ذعار العتيبي، بافيتمبي غوميز