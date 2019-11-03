الجمباز يشكر وزارة الرياضة فى ختام بطولة الفراعنة الدولية

وجه الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز الشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المادي والمعني المتواصل للاتحاد المصري للجمباز.

جاء هذا علي هامش ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الأيروبيك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.

وأضاف رئيس الاتحاد ان البطولة قد حققت النجاح المتوقع منها وذلك ظهر جليا في اعداد المشاركين بالاضافة الي المنافسات الجادة بين اللاعبين،

وتقدم أمين، بالشكر الي اسرة الجمباز المصري واللاعبين واسرهم علي المجهودات المبذولة في سبيل رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية المختلفة.

ومن جانبه نقل عبد الاول محمد معاون السيد وزير الشباب والرياضة ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحيات الوزير، ورحب بالمشاركين في البطولة، كما هنآ اتحاد الجمباز على نجاح بطولة الفراعنة الدولية

للجمباز الأيروبيك.واختتمت اليوم الأحد فاعليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك في نسختها الأولي، والتي أقيم على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثماني دول هى التشيك وإيطاليا واذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، وعددهم 179 لاعب ولاعبة.والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.