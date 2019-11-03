نتيجة مباراة أولمبيك آسفي والترجي فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربي لقاء الأشقاء المرتقب بين نادي أولمبيك آسفي المغربي ونادي الترجي التونسي فى إطار ذهاب دور ثمن النهائئ من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب نادي أولمبيك آسفي بالمغرب “ملعب المسيرة الخضراء” اليوم الأحد 3 نوفمبر, فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة, 18:00 بتوقيت جرينتش. وقد تأهل أولمبيك آسفي الي الدور ثمن النهائي بعد الفوز على نادي الرفاع البحريني بنتيجة 2-1 مجموع اللقائين, وتأهل نادي الترجي على حساب النجمة اللبناني بنتيجة 3-1 مجموع اللقائين. ويسعي مدرب أولمبيك آسفي “محمد كيسر” الى تحقيق الفوز على ملعب المسيرة الخضراء بالمغرب وذلك قبل التوجه الي رادس بتونس لخوض مباراة الإياب والتي ستكون صعبة والمقرر لها يوم 23 نوفمبر الحالي. وفى المقابل يسعي مدرب الترجي التونسي “معين الشعباني” الي الخروج من ملعب المسيرة الخضراء بنتيجة إيجابية والعودة الي رادس بمعنويات عالية قبل لقاء الحسم على ملعب الأولمبي يوم 23 نوفمبر. ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق أولمبيك آسفي المغربي والترجي الرياضي التونسي فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال على قنوات أبو ظبي الرياضية. Advertisements إليكم آخر 5 لقاءات لأولمبيك آسفي فى جميع المسابقات: التاريخ + المسابقة النتيجة الملعب 20/9/2019 البطولة العربية دور32 أولمبيك آسفي 1-1 الرفاع البحريني المسيرة الخضراء 1/10/2019 البطولة العربية دور32 الرفاع البحريني 0-1 أولمبيك آسفي استاد مدينة خليفة الرياضية 6/10/2019 الدوري المغربي (الجولة2) الجيش الملكي 0-0 أولمبيك آسفي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله 20/10/2019 الدوري المغربي (الجولة4) نهضه الزمامرة 1-1 أولمبيك آسفي ملعب احمد شكري بالزمامرة 27/10/2019 الدوري المغربي (الجولة5) أولمبيك آسفي 0-0 الرجاء الرياضي المسيرة الخضراء وإليكم آخر 5 لقاءات للترجي فى جميع المسابقات: التاريخ + المسابقة النتيجة الملعب 24/9/2019 الرابطة التونسية المحترفة (الجولة3) الترجي الرياضي2-0 نادي حمام الأنف ملعب الأولمبي برادس 27/9/2019 دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني) الترجي الرياضي 2-1 إليكت سبوت -تشاد ملعب الأولمبي برادس 2/10/2019 البطولة العربية (دور32) الترجي الرياضي 2-0 النجمة – لبنان ملعب الأولمبي برادس 24/10/2019 الرابطة التونسية المحترفة (الجولة5) الترجي الرياضي 4-1 إتحاد بن قردان ملعب الأولمبي برادس 27/10/2019 الرابطة التونسية المحترفة (الجولة6) النادي الصفاقسي 0-2 الترجي الرياضي ملعب الطيب المهيري

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