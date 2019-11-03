كريستيانو لوكاريلي يُحرم من فوزه الأول مع فريقه الجديد

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل المحاولة الثالثة للهداف الأسطوري لنادي ليفورنو “كريستيانو لوكاريلي” لتحقيق الفوز الأول له في الدوري الإيطالي السيري سي هذا الموسم، بإلغاء مباراة باجانسي وكاتانيا التي كان مقررًا لها على ملعب الأول، اليوم الأحد 3-11-2019 ضمن الجولة الـ 13.

ولم يجد الاتحاد المحلي مفرًا من تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، دون الكشف عن موعدها الجديد.

وسقط كاتانيا في فخ التعادل على ملعبه أمام ناديي ايه اس بيسكيجلي كالشيو وباري (1/1 و0/0) في الجولتين 11 و12 يومي 23 و27 أكتوبر الماضي – على الترتيب-، بعد أن تولى لوكاريلي مسؤولية تدريب الفريق يوم 21 أكتوبر الماضي.

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ويحتل كاتانيا المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد 17 نقطة مُبتعدًا عن المراكز المؤدية إلى مباريات اقصائية مؤهلة لدوري الدرجة الثانية “السيري بي” بـ5 نقاط فقط.

وكان كريستيانو لوكاريلي خاض عدة تجارب تدريبية مع أندية بيروجيا وفياريجيو وبيستويسي وميسيينا وليفورنو، كما سبق له تدريب كاتانيا بموسم 2018/2017.

وعمل لوكاريلي مع الكثير من المدربين خلال مسيرته الكروية كلاعب، حيث لعب لأندية بيروجيا وكوسينزا وأتالانتا وفالنسيا وليتشي وتورينو وليفورنو وشاختار وبارما وأنهى مسيرته الكروية في عام 2012 مع نادي نابولي.