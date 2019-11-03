اونلاين | رابط يلا شوت: مشاهدة مباراة الاتحاد ضد المحرق بث مباشر KORA STAR الأسطورة ماتش الاتحاد اليوم بدون تقطيع NOW

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يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع منافسه المحرق البحريني، مساء الأحد 3 نوفمبر 2019، في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي مباراة يحضرها 5000 مشجع، يتواجه الاتحاد السكندري والمحرق البحريني ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية «البطولة العربية للأندية الأبطال»، في حين ستقام مباراة العودة 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويحلم عشاق الفريق الملقب بـ «سيد البلد» بمواصلة النتائج الجيدة واستمرار المنافسة على التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخ الخضر.

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ويدخل الاتحاد السكندري المباراة متسلحًا بجميع الصفقات الجديدة التي أبرمها في الصيف، والتي نقلت مستوى زعيم الثغر إلى مستوى التنافس بقوة على البطولة، ومن جانبه طلب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري طلعت يوسف من لاعبيه احترام المنافس والعمل على خطف النقاط الثلاث لتسهيل مباراة العودة، وأشار إلى أن غياب لاعبه عبدالرزاق سيسيه سيؤثر على الفريق، مشيرًا إلى أن تأجيل مباريات الدوري منحه الفرصة لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في تمام الـ 20.00 توقيت القاهرة، 21.00 توقيت مكة المكرمة، 18.00 توقيت جرينتش، تلعب مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في مصر، وتنقل مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.