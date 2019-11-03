اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة الاتحاد اليوم NOW

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يستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين.

مشوار الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى

تأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1.

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عشاق سيد البلد وحلم التتويج بالبطولة العربية للمرة الأولى

ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

مكافآت ضخمة لبطل كأس زايد للأندية الأبطال

يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى ، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16 ، كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.