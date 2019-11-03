اونلاين | كول كورة NOW مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر رابط يوتيوب GOAL متعدد 7SRY كورة لايف بيراميدز LIVE NOW شوت

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يستضيف فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز التنزانى على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى

تقام مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى، وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

مشوار بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

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أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف فى إجمالي مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32، ويلتقى بزيسكو يونايتد الزامبى، لينجح زيسكو فى الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج فى زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزانى دورى الأبطال الأفريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

يانج أفريكانز يتمسك بحلم الصعود لدور المجموعات

أكد مويني زهيرا، المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى أن ناديه لن يفرط فى فرصة التأهل للدور التالى للبطولة رغم صعوبة الموقف بعد الخسارة فى تنزانيا ولكنه شدد على لاعبيه ضرورة اللعب بتركيز لتحقيق ريمونتادا تاريخية، لاسيما أن المباراة تقام فى أجواء رائعة كروياً من حيث الملعب والجماهير بحسب وصفه.

وتابع: "الخبرات هى الأهم فى تلك المباريات، نحن لدينا لاعبون كبار ذوى خبرات، وكذلك بيراميدز لديه لاعبون في منتخبات كبرى وأيضاً مدرب الفريق ديسابر لديه خبرة كبيرة في الكرة الأفريقية متابعاً نحن جاهزون للمواجهة ولدينا العزيمة على التأهل لمرحلة المجموعات".