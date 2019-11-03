اونلاين | يلا شوت NQW مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف بيراميدز PLUS NOW

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يلتقى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فى تمام الـ 8 من مساء اليوم الأحد، مع نظيره يانج أفريكانز التنزانى، على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة الـ 17 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا 4-1 ثم كرر فوزه إيابًا 1-0، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ 32 الأول بعد التعادل فى القاهرة 1-1، ثم الفوز فى الجزائر 1-0، ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف من إجمالى مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32، ويلتقى بزيسكو يونايتد الزامبى، لينجح زيسكو فى الإطاحة به، عقب التعادل فى تنزانيا 1-1، والفوز على يانج فى زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزانى دورى الأبطال الإفريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره.