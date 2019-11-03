رياضة | مفاجآت في تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل بيراميدز أمام يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ٣٢ الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية". وضم تشكيل بيراميدز كلًا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي Advertisements خط الوسط : محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبد الله السعيد خط الهجوم : إيريك تراوري - محمد فاروق. أما البدلاء :- مهدي سليمان - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس. علي جبر.

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