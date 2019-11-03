رياضة | عاجل.. موناكو يكشف مفاجأة بشأن إنتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موناكو يكشف مفاجأة بشأن إنتقال مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس موناكو فاديم فاسيلييف أن كيليان مبابي سينتقل في النهاية إلى ريال مدريد ، لكنه أراد أن يصبح نجماً في فرنسا أولاً.

انضم مبابي في البداية إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة من موناكو في عام 2017 ، قبل أن تصبح هذه الخطوة دائمة بعد عام بتكلفة قدرها 145 مليون يورو ، مع 35 مليون يورو كإضافات إضافية.

وقال فاسيليف لتليفوت "لقد قال" فاديم ، بعمق في داخلي ، أشعر أنه من المبكر جدًا ، لقد لعبت لمدة عام فقط في بلدي ، أنا باريسي ، لا أريد أن أغادر بلدي مثل هذا.

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وتابع: "أريد أن أصبح لاعباً رائعاً هنا ريال مدريد سينتظر ، هذا ما أعتقده ، لا يزال فاسيلييف قريبًا من مبابي وفي لقاء أخير مع الشاب ، يشعر رئيس موناكو بأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لم يتغير منذ الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "إذا لم يلعب ، فهو يشعر بعدم الارتياح وحتى بالمرض". لكن الروسي كان واضحًا في أنه على يقين من أن مابابي سوف يبخض في النهاية عن ريال مدريد.

وأكمل فاسيلييف: "ريال مدريد سيطرقون بابك ، وسيشجعك ملعب سانتياغو بيرنابيو بأكمله عندما تصل إلى هناك.

واختتم: "سيغيب مبابي في برنابيو في 26 نوفمبر عندما يلعب باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.