رياضة | الجمباز يقدم الشكر لوزارة الرياضة في ختام بطولة الفراعنة الدولية

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وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المادي والمعني المتواصل للاتحاد المصري للجمباز.

الجمباز يقدم الشكر لوزارة الرياضة في ختام بطولة الفراعنة الدولية



جاء هذا علي هامش ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الأيروبيك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.



وأضاف رئيس الاتحاد أن البطولة قد حققت النجاح المتوقع منها وذلك ظهر جليا في أعداد المشاركين بالإضافة إلي المنافسات الجادة بين اللاعبين.

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وتقدم أمين، بالشكر إلي اسرة الجمباز المصري واللاعبين واسرهم علي المجهودات المبذولة في سبيل رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية المختلفة. وتقدم أمين، بالشكر إلي اسرة الجمباز المصري واللاعبين واسرهم علي المجهودات المبذولة في سبيل رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية المختلفة. ومن جانبه نقل عبد الأول محمد معاون السيد وزير الشباب والرياضة ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحيات الوزير، ورحب بالمشاركين في البطولة، كما هنآ اتحاد الجمباز على نجاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الأيروبيك.



واختتمت اليوم الأحد فاعليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك في نسختها الأولي، والتي أقيم على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثماني دول هى التشيك وإيطاليا واذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، وعددهم 179 لاعب ولاعبة.



والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.