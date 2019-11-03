رياضة | "+90" سلاح ليفربول الناري في البريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "+90" سلاح ليفربول الناري في البريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول من الهروب من فخ أستون فيلا والعودة بثلاث نقاط من ملعب "فيلا بارك"، بعد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول، ثم العودة بهدفين واقتناص الثلاث نقاط في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والاستمرار في الصدارة برصيد 31 نقطة.

حيث تمكن كلا من أندي روبيرتسون وساديو ماني من تسجيل أهداف الريدز في الدقائق 87، والرابعة من الوقت بدل من الضائع على الترتيب، بعدما تقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجية، لأستون فيلا في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

ثلاث نقاط ثمينة من ليستر سيتي

لم تكن هذه أول مرة هذا الموسم التي يعود فيها ليفربول في الوقت الضائع، حيث عاد ليفربول في النتيجة أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة، بعد حصول ساديو ماني على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتمكن جيمس ميلنر من تسجيلها والفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

تعادل بطعم الفوز للريدز في أولد ترافورد

وفي المواجهة التي جمعت الريدز بمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، تمكن ليفربول من العودة بالتعادل الإيجابي، بعدما سجل آدم لالانا هدف التعادل في الدقيقة 85، من عمر اللقاء.

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ليفربول يتأهل للدور ربع النهائي في مباراة ماراثونية

ولم تقتصر أهداف الوقت القاتل لليفربول في الدوري الإنجليزي فقط، بل تمكن ليفربول من إحراز هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عن طريق ديفوك أوريجي، في المباراة التي جمعت الريدز أمام أرسنال في دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة، وانتهت بفوز ليفربول بضربات الجزاء، بعد انتهاء المباراة الماراثونية بخمسة أهداف لكل فريق، والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ليفربول يرغب في استعادة اللقب الغائب

ويأمل نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في إستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الفريق منذ عام 1990 رغم عدد النقاط التاريخية الريدز يخسر اللقب، وكان ليفربول قد خسر لقب الدوري الموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب اللقب، بعدما تمكن من تحقيق رصيد تاريخي من النقاط بلغ 97 نقطة، إلا أن السيتزن فاق الريدز بنقطة وتوج باللقب.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد ليفربول لمواجهة جينك، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل القمة المرتقبة التي تجمعه مع مانشستر سيتي في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

هل ستستمر الدقائق القاتلة سلاح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وتكون شاهدة على هذا الإنجاز التاريخي، أم ستأتي الرياح بما لا يشتهي يورجن كلوب؟!.