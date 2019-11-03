رياضة | رأس كوفاتش تحت المقصلة.. وثلاثي مرشح لخلافته في البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأس كوفاتش تحت المقصلة.. وثلاثي مرشح لخلافته في البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال زالزال ملعب " كوميرزبانك أرينا" يلقي بظلاله على جنبات نادي بايرن ميونخ الألماني بعد الخسارة المذلة التي تلقاها العملاق البافاري أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وتوجت هذه النتيجة كارثية موسم البايرن حتى الآن خاصة على المستوى المحلي الذي جعل الفريق يتقهقر للمركز الرابع بفارق أربع نقاط عن المتصدر مونشنجلادباخ، كما تأهل بصعوبة بالغة أمام نادي بوخوم الذي ينشط في الدرجة الثانية.

مجموعة خادعة في دوري الأبطال

على النقيض يؤدي الفريق جيداً في دوري الأبطال، حيث يتصدر الفريق مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، ولكن بالنظر لمنافسي الفريق، فلا أوليمبياكوس اليوناني ولا النجم الأحمر الصربي يستطيعون منافسة البايرن، كما لا يبدو توتنهام في أفضل أحواله.

الإصرار على كوفاتش

وتوجهت أسهم النقد نحو المدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش" الذي يعتبره الكثيرون هو المسئول الأول عن مستوى الفريق حتى الآن.

وكافح الكرواتي خلال الموسم الماضي للحفاظ على موقعه على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد موسم توج خلاله ببطولة الدوري بصعوبة شديدة، بعد أن خرج مبكراً من دوري الأبطال أمام نادي ليفربول في دور الـ 16.

ولا تبدو العلاقة جيدة بين كوفاتش ولاعبي البايرن منذ الموسم الماضي الذي شهد مشاكل عديدة في غرفة ملابس الفريق، وأرغمت إدارة النادي اللاعبين على كوفاتش هذا الموسم رفضاً لتكرار تجربة أنشيلوتي الذي إنقلب عليه كبار الفريق إلى أن تمت الإطاحة به.

على الصعيد الفني، إستمرت مشاكل البايرن منذ الموسم الماضي لهذا الموسم رغم التدعيمات الجيدة نوعاً ما في دفاع الفريق وخط وسطه، حيث يفتقد الفريق الشخصية والرهبة، وأصبح مطمعاً لجميع أندية البوندزليجا التي تطورت بشكل ملحوظ لا سيما لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج.

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كما يعاني الفريق من غياب القائد في وسط الميدان بعد فشل البرازيلي كوتينيو في لعب هذا الدور، إضافة إلى تدهور مستوى خط الدفاع، ولا يوجد نقطة مضيئة في الفريق هذا الموسم سوى ليفاندوفيسكي الذي يتصدر هدافي البوندزليجا منفرداً.

وأظهر مدرب فرانكفورت السابق ضعف الشخصية وقلة الحيلة خلال مباراة أمس، رغم أنه أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين لهدف فقط، إلا أنه وقف متفرجاً أمام إنهيار الفريق في الشوط الثاني، في سيناريو مشابه لمباراة العودة مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

التغيير أصبح حتمياً

تتوارد الأخبار في ألمانيا حول بدء العد التنازلي لإقالة كوفاتش، ومع صعوبة التغيير في منتصف الموسم، إلا أن كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي لا يريد خروجاً مبكراٌ من دوري الأبطال كما كان الحال الموسم الماضي، وبالطبع هي البطولة الأهم للبايرن هذا الموسم لاسيما وأنها مستعصية منذ عام 2013، لذلك تلوح الإقالة هذه الأيام، حيث أن الفريق موقفه جيد في المجموعة وهو شبه متأهل للدور الثاني.

ودارت الأحاديث حول عديد المدربين لتولي المهمة، لكن ثلاثة أسماء هي الأبرز حتى الآن لخلافة كوفاتش وهم.

إيريك تين هاج

مدرب أياكس الحالي، كان على مقربة لتولي دفة الفريق في بداية الموسم قبل أن تقرر الإدارة بقاء كوفاتش، من الصعب إقناع إدارة أياكس بالتخلي عنه منتصف الموسم.

رالف رانجيك

مدرب لايبزج الحالي الذي يؤدي جيداً في بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، كان مرشحاً للمهمة في وقت سابق خلال الصيف.

ماسيمليانو أليجري

المدرب السابق لنادي يوفننتوس الإيطالي لا يرتبط بأي نادي حتى الآن، تدور حوله بعض الترشيحات من الصحافة الألمانية، يمتلك الخبرة والتجربة مع اليوفي على المستوى المحلي.