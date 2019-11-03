رياضة | نجم الأهلي يزين قائمة مالي الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية

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نجم الأهلي يزين قائمة مالي الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، حيث جاءت القائمة كالآتي:-
حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.
خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .
خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.
خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.
ويلعب منتخب مالي فى المجموعة الأولى التي تضم مصر والكاميرون وغانا، ويخوض مباراة الافتتاح أمام المنتخب الوطني يوم 8 نوفمبر على ملعب القاهرة الدولي.