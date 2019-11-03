رياضة | نجم الأهلي يزين قائمة مالي الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية

أعلن فاجنيري ديارا المدير الفني للمنتخب المالي الأوليمبي، قائمة بلاده التي تستعد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.

نجم الأهلي يزين قائمة مالي الأوليمبي لبطولة الأمم الإفريقية

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وشهدت القائمة تواجد أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، حيث جاءت القائمة كالآتي:-

حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.

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خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .

خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.

خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.

ويلعب منتخب مالي فى المجموعة الأولى التي تضم مصر والكاميرون وغانا، ويخوض مباراة الافتتاح أمام المنتخب الوطني يوم 8 نوفمبر على ملعب القاهرة الدولي.