رياضة | فاردي يقود ليستر لتحقيق الفوز على بالاس والعودة للمركز الثالث بالبريمير ليج

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نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاردي يقود ليستر لتحقيق الفوز على بالاس والعودة للمركز الثالث بالبريمير ليج

وسجل المدافع التركي سويونكو هدف ليستر سيتي الأول في الشوط الثاني بعد عرضية رائعة من ماديسون، وعزز المهاجم الانجليزي جيمي فاردي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

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ورفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتقاسم مع تشيلسي بنفس الرصيد ولكن بأفضلية الأهداف لفريق ليستر سيتي، وتوقف رصيد كرستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويستضيف فريق ليستر سيتي نظيره فريق أرسنال في منافسات الجولة المقبلة على ملعب الكينج باور، ويطمح الفريق الأزرق لمواصلة انتصاراته في الدوري لاستمرار منافساته على مراكز المقدمة في البطولة.