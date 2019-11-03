رياضة | موعد مباراة ايفرتون ضد توتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة ايفرتون وتوتنهام اليوم Bein Sport HD مجانا

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يستضيف ملعب جوديسون بارك المباراة القوية التي ستجمع إيفرتون ضد توتنهام، والمقرر لها مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي .

موعد مباراة ايفرتون ضد توتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي

وستقام مباراة ايفرتون ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

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وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة ايفرتون ضد توتنهام عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

قبل مباراة ايفرتون ضد توتنهام.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

يدخل فريق توتنهام للمباراة محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق ايفرتون المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط .