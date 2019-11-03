رياضة | "الشاذلي" يتقدم بإستقالته من القيادة الفنية لمياه البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشاذلي" يتقدم بإستقالته من القيادة الفنية لمياه البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أحمد الشاذلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مياه البحيرة

بإعتذار رسمي عن القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثالث، عقب ختام منافسات الجولة الرابعة .

ونشر "الشاذلي" إستقالته عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، قائلاً: "إعتذر عن الاستمرار مع فريق المحترم مياه البحيره، وقال أشكر مجلس الإدارة على الثقة في إستمراري، ولكن اتمنى لكم التوفيق والصعود".

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وفي آخر مباريات الشاذلي أمس ، تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمس أمام إسكندرية للبترول على ملعب مياه البحيرة، وشهدت المباراة إهدار الكثير من الفرص من أبناء أحمد الشاذلي، كانت كفيلة بخروج الفريق من المباراة بالثلاث نقاط ولكن سوء الحظ والتوفيق وقف امام تحقيق الفوز.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عقدة ومحمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام بتدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب19 صفقة جديدة وهم محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، ومختار محمد ظهير أيمن نبروة، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة،ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام،و مؤمن سمير صانع إلعاب سموحة ومحمد حميدان لاعب وسط سموحة ،وعاطف محمدظهير أيسر الزرقا وأسامة سلام حارس مرمي نادي رشيد ،ومحمد هشام صانع إلعاب مركز شباب أبوالمطامير ،ومعتز نصر مهاجم مالية كفرالزيات

وبدأ فريق مياه البحيرة هذا الموسم بجهاز فني مكون من أحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك السابق كمديرًا فنيًا، ومحمدعزوز وياسرمنصور مدربين وإبراهيم النجار مدير إداري سعيد الجويلي مدرب حراس مرمي، أحمد كسبة أداري م وأحمد أمين أخصائي علاج طبيعي ومحمدصابر مدلك وعوض خلف الله ومحمدعصفورة عمال غرف ملابس