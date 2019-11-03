رياضة | عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الزمالك لإقناع كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالعودة من جديد إلى القلعة البيضاء.

مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

وكان كهربا قد سافر إلى البرتغال مطلع الموسم الجاري وانضم إلى صفوف الفريق البرتغالي بسبب الخلافات بينه وبين إدارة الزمالك على الأمور المالية.

وتحدث جنش مع اللاعب لمحاولة إقناعه بالانضمام من جديد إلى صفوف نادي الزمالك وغلق الباب على البقاء في الخارج.

جنش يرتبط بصداقة قوية مع كهربا ويعتبر من أشد المقربين له داخل الفريق، وسبق وقام لاعب ديسبورتيفو أفيس بزيارة الحارس في ألمانيا خلال الفترة الماضية على هامش تواجده هناك للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بسبب الإصابة التي يعاني منها وإجرائه عملية جراحية من قبل، وتبادل الطرفان الحديث وقتها حول بعض الأمور التي تخص الفريق.

حارس الأبيض يحاول إقناع اللاعب بالعودة والتأكيد على أن الجماهير ستسامحه وفتح صفحة جديدة بجانب ترحيب الإدارة بذلك وطي صفحة خلافات الماضي بلا رجعة، بالإضافة إلى ترضيته من الناحية المالية والوصول إلى حل وسط بينهما وعدم تكرار ما حدث مطلع الموسم الجاري.

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

Advertisements

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.