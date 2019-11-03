رياضة | فوز بني سويف والبنك الأهلي وقنا وخسارة سوهاج في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بني سويف والبنك الأهلي وقنا وخسارة سوهاج في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني عن فوز فريق بنى سويف للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تخطيه عقبة فريق المنيا، بهدفين دون مقابل، سجلهما علي محمد "وزة" في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، محمود مكي في الدقيقة 4 من الوقت الضائع.

ونحج فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على فريق الفيوم بهدف اسلام صلاح سولارى في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وفاز فريق شباب قنا على فريق الاعلاميين بهدف إبراهيم حسن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية متقنة.

وفي مباراة مثيره تعادل فريق ديروط مع فريق طهطا بهدفين لكل منهما ، حيث شهد الشوط الأول تقدم فريق ديروط بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد زيدان في الدقيقتين 28،24 وسجل طهطا الهدف الأول في الدقيقة 31 بالشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد ماهر، وتعادل فريق طهطا في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، عن طريق أحمد ماهر صاحب الهدف الأول.

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وأدار اللقاء الحكم محمد الشرقاوي، وعاونة محمد الدسوقي، وأحمد أبو زيد، وحكم رابع محمود حسين.

وحقق بترول أسيوط فوز مثير على فريق سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث شهد الشوط الأول تقدم فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف إذ إفتتح فريق بترول أسيوط الأهداف في الدقيقة 12 من خطأ لمدافع سوهاج.

وسجل هدفين سوهاج محمد عبد السميع في الدقيقة 21، وجون واتشو في الدقيقة 35 ونجح فريق بترول أسيوط في العودة بإحراز هدفين في الدقيقة 5، والدقيقة 30 من ضربة جزاء عن طريق إيهاب فؤاد.

ترتيب المجموعة الأولى



1-بنى سويف 9 نقاط

2- البنك الأهلي 7 نقاط

3- بترول أسيوط6 نقاط

4- شباب قنا 6 نقاط

5- التليفونات 4 نقاط

6- الفيوم 3 نقاط

7- الالومنيوم 3 نقاط

8- الاعلاميين نقطتين

9- ديروط نقطتين

10- طهطا نقطتين

11- سوهاج نقطة وحيدة

12- المنيا نقطة وحيدة