شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل توتنهام امام إيفرتون والان مع التفاصيل

الأحد 3 نوفمبر 2019 يواجه بعد قليل توتنهام نظيره ايفرتون علي ملعب الاخير في اطار الجولة ١١ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميليج" في ختام هذه الجولة المثيرة .

Advertisements ويدخل توتنهام المباراة بمفاجأة في التشكيل بقيادة المدرب "بوكيتينهو" حراسة المرمي :غازانيجا خط الدفاع:سانشيز-اورير-دافيز-الديرفيريلد خط الوسط:ندومبيلي-سيسوكو-آلي-اريكسين-سون خط الهجوم:لوكاس مورا ويدخل ايفرتون المباراة بالتشكيل الآتي:. حراسة المرمي:بيكفورد خط الدفاع:هولجيت-مينا-سيدبي-دين خطالوسط:جوميز-ديلف-والكوت-ايوبي-ديفيس خط الهجوم:ريتشارليسون ويحتل توتنهام المركز ال١٣ برصيد ١٢ نقطة ، بينما يأتي ايفرتون في المركز ال١٧ برصيد ١٠ نقاط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل توتنهام امام إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.