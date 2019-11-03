مدرب منتخب هولندا يصدم برشلونة

الأحد 3 نوفمبر 2019

برشلونة

وجه المدرب الهولندي "رونالد كومان" المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم إستمراره في قيادة الطواحين الهولندية حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.



وإنتشرت التقارير خلال الفترة الماضية حول إقتراب كومان من خلافة المدرب الإسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في ظل التائج السلبية التي يحققها مع برشلونة حتى الآن.

Advertisements

وذكر المدير الرياضي للإتحاد الهولندي لكرة القدم أن هناك بنداً في عقد كومان يسمح له بالرحيل لبرشلونة بعد تسديد شرطاً جزائياً.

وصرح كومان لقناة "فوكس سبرتس" قائلاً: "أشعر بالأسف نحو الإتحاد الهولندي لكشف هذا الأمر، لكنني لم أعد غاضباً الآن".

وتابع: "لن أرحل إلا بعد يورو 2020، هذا أمر مؤكد، علينا الإنتظار لما بعد البطولة، ربما يعلن الإتحاد رحيلي بعد سوء الننتائج".

وتتصدر هولندا مجموعتها الثالثة في تصفيات يورو 2020 بالمشاركة مع ألمانيا برصيد 15 نقطة، وستواجه أيرلندا الشمالية وأستونيا يومي 16 و 19 الجاري.