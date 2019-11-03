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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب هولندا يصدم برشلونة والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
برشلونة
وجه المدرب الهولندي "رونالد كومان" المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم إستمراره في قيادة الطواحين الهولندية حتى نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
وإنتشرت التقارير خلال الفترة الماضية حول إقتراب كومان من خلافة المدرب الإسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في ظل التائج السلبية التي يحققها مع برشلونة حتى الآن.
وذكر المدير الرياضي للإتحاد الهولندي لكرة القدم أن هناك بنداً في عقد كومان يسمح له بالرحيل لبرشلونة بعد تسديد شرطاً جزائياً.
وصرح كومان لقناة "فوكس سبرتس" قائلاً: "أشعر بالأسف نحو الإتحاد الهولندي لكشف هذا الأمر، لكنني لم أعد غاضباً الآن".
وتابع: "لن أرحل إلا بعد يورو 2020، هذا أمر مؤكد، علينا الإنتظار لما بعد البطولة، ربما يعلن الإتحاد رحيلي بعد سوء الننتائج".
وتتصدر هولندا مجموعتها الثالثة في تصفيات يورو 2020 بالمشاركة مع ألمانيا برصيد 15 نقطة، وستواجه أيرلندا الشمالية وأستونيا يومي 16 و 19 الجاري.
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