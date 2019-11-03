شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يقود كتيبة «العميد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد رسمياً مع المدرب الهولندي تين كات، إذ سيصل خلال الساعات القادمة إلى جدة.

وجاء استقرار الاتحاديين على المدرب تين كات، الجديد على الملاعب السعودية، بعد تجارب ناجحة في الخليج من خلال ناديي الجزيرة والوحدة الإماراتيين، إذ تم التعاقد معه بعد تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي كان من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الاتحاديين.

يذكر أن أبرز إنجازات المدرب تين كات مع الجزيرة الإماراتي تحقيق بطولتي الدوري والكأس، والحصول على المركز الرابع في بطولة أندية العالم.