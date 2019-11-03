شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماع» ينهي خلاف جروس وبلايلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أنهى رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ، الخلاف الذي حدث بين المدرب كريستيان جروس والمحترف الجزائري يوسف البلايلي في اللقاء الأخير أمام الاتحاد، حيث عقد الصائغ اجتماعاً مع جروس والبلايلي احتوى من خلاله سوء الفهم، وقدم اللاعب اعتذاره لمدربه، واعداً بعدم تكرار الحادثة وبذل قصارى الجهد في الفترة القادمة، للوصول إلى المستوى الفني المرضي لطموحات وتطلعات كافة محبي الأهلي.

من جانب آخر، عاود الفريق تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وذلك استعداداً للقاء ضيفه الجندل مساء الثلاثاء القادم ضمن مباريات الدور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حرص جروس خلال الحصة التدريبية على إشراك البدلاء للاعتماد عليهم في اللقاء وإراحة عدد كبير من اللاعبين بعد بذلهم مجهودا كبيرا في لقاء الاتحاد الدوري.

واشتملت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية، سبقها محاضرة فنية مع اللاعبين ناقش خلالها الأخطاء التي وقع فيها الفريق أثناء اللقاء الماضي. وعقب نهاية المران أقام المدرب جروس مأدبة عشاء للاعبي الفريق، أعقبها احتفاء اللاعبين بزميلهم محمد الخبراني بعد أن رُزق بمولود أسماه «سعود».