شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة.. خسارتان على رأس كارينيو «توجع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) عاد فريق الوحدة للتعثر من جديد بعد تحقيقه أفضل انطلاقة له بتاريخ دوري المحترفين بخمسة انتصارات متتالية وضعته في وصافة الدوري، وخسر الفرسان للمرة الثانية على التوالي خارج الأرض بعد السقوط ضد الشباب بهدفين نظيفين المباراة الماضية، وعاد الفريق ليخسر مجددا أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة في الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير عاد فريق الوحدة للتعثر من جديد بعد تحقيقه أفضل انطلاقة له بتاريخ دوري المحترفين بخمسة انتصارات متتالية وضعته في وصافة الدوري، وخسر الفرسان للمرة الثانية على التوالي خارج الأرض بعد السقوط ضد الشباب بهدفين نظيفين المباراة الماضية، وعاد الفريق ليخسر مجددا أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة في الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم قلبه للنتيجة، إلا أن ضعف التركيز والأخطاء المركبة من اللاعبين والحارس مصطفى زغبة أسهمت في فوز غالٍ لرائد التحدي في الوقت الضائع، حيث لم يفصل بين هدفي الرائد سوى 3 دقائق، وأسهمت الخسارتان المتتاليتان في تقهقر الفريق للمركز الخامس، وربما يعود للمركز السابع في نهاية الجولة التاسعة، وعلى الرغم من أن الفريق حافظ على شباكه نظيفة 4 مباريات متتالية منذ استلم دفة الفريق الفنية الأورغوياني دانيال كارينيو، إلا أن الفريق تلقى 5 أهداف في آخر مباراتين وضعته سادس أسوأ دفاع بالدوري بـ10 أهداف ولجت شباك زغبة، بعد أن كان ثالث أقوى فريق دفاعا قبل جولتين، فيما سجل الفريق 10 أهداف في تسع مباريات بمعدل هدف تقريبا في كل مباراة، ومن المفارقة أن الفريق الوحداوي تعثر في أول جولتين أمام الاتفاق وأبها وكلاهما كانتا على أرضه، ثم عاد وانتفض لينتصر على التوالي على الأهلي ثم الفيحاء فالفتح وضمك وأخيرا على الاتحاد، لعود ويتعثر من جديد في آخر مباراتين. هذا وسيعمل المدرب الوحداوي كارينيو على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة النصر في افتتاحية الجولة العاشرة القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث سيفتقد أهم عناصره المتمثلة بالمحور البرازيلي إنسيلمو.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة.. خسارتان على رأس كارينيو «توجع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.