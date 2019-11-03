شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقات الملونة تهد استقرار الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

للمرة الأولى في الموسم الحالي يتلقى فريق الوحدة هزيمة بثلاثة أهداف من أمام الرائد، ويتجاوز الجولة التاسعة ولم يحقق نتيجة التعادل، إذ خاض الفرسان حتى الآن 9 مواجهات انتصر في 5، وانهزم في 4 أمام الاتفاق وأبها والشباب والرائد، وقد شهدت جميع المواجهات السابقة حالة انفلات من قبل اللاعبين في نيل البطاقات الملونة، وأكثر اللاعبين حصولا على البطاقات هم: انسلمو، وقاليرمي، وبوتيا، ووليد باخشوين، ومحمد الصيعري، وأيمن خليف، فهناك من حرم المشاركة في مواجهات سابقة، وهناك من يواجه خطر الإيقاف بعدم المشاركة في المواجهات القادمة.

وطالبت الجماهير الوحداوية الجهاز الإداري بضبط الأمور قبل أن يدفع الفريق ثمناً باهظاً لكثرة نيل البطاقات الملونة للاعبين، وحتى لا يفقد الفريق المزيد من اللاعبين ويتأثر في المباريات القادمة.

من جهة أخرى، أخضع المدير الفني كارينيو اللاعبين لحصة تدريب مساء أمس استعدادا لمواجهة الشرق أحد أندية الخرج (الثلاثاء) في الخرج، في دور الـ 64 من مسابقة كأس الملك، ومن المتوقع أن يجري المدرب كارينيو تعديلات على خارطة تشكيلة الفريق عقب تلقي الفريق هزيمتين متتاليتين من الشباب والرائد في الدوري، أحدثت حالة غضب في الشارع الوحداوي الذي طالب إدارة النادي بالتحرك سريعاً لمعالجة الأمور الفنية قبل أن يستمر نزيف النقاط ويتراجع الفريق في سلم ترتيب فرق الدوري، خصوصا أن الفريق الوحداوي سيواجه فريق النصر بعد فترة توقف الدوري في ملعب الشرائع ضمن مباريات الجولة العاشرة في الدوري.