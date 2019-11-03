شكرا لقرائتكم خبر عن «عنابي سدير» ينشد الصدارة بـ«النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ثبّت فريق الفيصلي أقدامه كمنافس قوي في دوري المحترفين بعدما حقق فوزه الخامس في الدوري مساء الجمعة الماضية، على حساب ضمك بهدفين نظيفين ليعتلي المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متساويا مع الوصيف الأهلي بذات النقطة، مع بقاء مباراة مؤجلة له مع النصر سيخوضها مساء الأربعاء القادم على ملعب الملز بالرياض، وفي حال فوزه بالمباراة سيشارك الهلال بصدارة الدوري برصيد 20 نقطة مع أفضلية الأهداف للأزرق.

هذا وحقق عنابي سدير كما يحلو لعشاقه تسميته خمسة انتصارات على حساب الفتح وضمك والاتفاق والحزم والعدالة، بينما تعادل مع الفيحاء والشباب سلبيا، وخسر مباراة وحيدة أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، وتميز الفيصلي لم يتوقف عند تحقيق الانتصارات والتقدم في سلم الدوري بل تميز على مستوى الصلابة الدفاعية، إذ يعتبر ثاني أقوى فريق دفاعا بعد النصر، بعد أن اهتزت شباكه 5 مرات، فيما يتساوى مع العالمي بعدد الخروج بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 8، فيما يعد خامس أقوى فريق هجوما بتسجيله 11هدفا.

ونجح فريق الفيصلي في قلب نتيجة مباراتين لصالحه بعد أن كان متأخرا، وكانت أمام الفتح والعدالة ليحرز النقاط كاملة، وأسهم استقرار الفريق مع المدرب البرازيلي شاموسكا منذ الموسم الماضي، مع استمرار بعض العناصر الأجنبية المميزة كالمدافع إيغور روسي والمحور هايلاند والجناح البرازيلي لويز غوستافو بجانب عدد من الاستقطابات الأجنبية والمحلية في تميز الفريق الموسم الحالي، فيما قدم بعض منسقي الأندية الكبيرة مستويات جيدة مع الفريق كظهير النصر الأيمن خالد الغامدي الذي سجل هدفين؛ أحدهما كان ثمنه ثلاث نقاط أمام الحزم، والثاني أمام ضمك، بجانب الظهير الاتحادي السابق محمد قاسم، ولاعب الهلال والشباب السابق خالد كعبي، فيما يحظى بدكة جيدة يجلس عليها ثنائي الهلال السابقان عبدالعزيز الدوسري وأحمد أشرف، ولاعب الاتحاد السابق عوض خريص.