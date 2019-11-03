شكرا لقرائتكم خبر عن لاجامي في أجندة العميد «الشتوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، تسعى للتعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم، ووضعت إدارة العميد مدافع المنتخب السعودي وفريق الفتح علي لاجامي، ضمن أجندة تعاقداتها والعمل على حسم الصفقة معه في فترة الانتقالات القادمة، وتأتي التحركات الاتحادية في ظل الخلل الذي عانى منه دفاع الفريق الكروي في المباريات الماضية محليا وعربيا وقاريا في مطلع الموسم الحالي، وجاء خيار الاتحاديين تجاه لاجامي بهدف تدعيم خط الدفاع، وتنتظر إدارة العميد قرار المدرب القادم، بهدف مخاطبة نادي الفتح رسميا من أجل شراء عقد المدافع علي لاجامي الذي ينتهي في عام 2024.

من جانب آخر، تفاضل إدارة النادي بين ملفات المدربين الموجودين حاليا على الطاولة الاتحادية لاختيار الأنسب للمرحلة القادمة، ومن بين تلك الأسماء مدربون لاتينيون وأوربيون، وتسعى إدارة العميد لمسابقة الزمن لاختيار المدرب القادم، من أجل تولي مهمات قيادة الفريق الاتحادي خلال فترة التوقف القادمة للمنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا.

من جهة أخرى، ينهي المدرب محمد العبدلي مخططاته الفنية لمباراة الوصل الإماراتي غدا على استاد الجوهرة بجدة، ضمن إياب دور 16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، إذ سيعتمد العبدلي التشكيلة الأساسية التي ستشهد تغييرات فنية بما يتناسب مع المباراة، ويطمح المدرب الاتحادي في تأكيد تفوقه وقيادة النمور لدور ربع النهائي في البطولة العربية.

مباراة الإياب في دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال