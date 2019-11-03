شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين ببطولة «بنبان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد (تحكم) سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية (سيارات دراق ريس)، التي نظمها الاتحاد أمس في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان. وجاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحل ثانياً باسل الظاهر، وفي المركز الثالث علي البراهيم، وفي فئة سيارات البنزين حل أولاً فيصل الدخيل، وثانياً إدريس الخلف، وفي المركز الثالث حمود الحمود.

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد (تحكم) سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية (سيارات دراق ريس)، التي نظمها الاتحاد أمس في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان. وجاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحل ثانياً باسل الظاهر، وفي المركز الثالث علي البراهيم، وفي فئة سيارات البنزين حل أولاً فيصل الدخيل، وثانياً إدريس الخلف، وفي المركز الثالث حمود الحمود.

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