شكرا لقرائتكم خبر عن «مجهر» أندية الغربية والقصيم يراقب «كيتا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وضعت عدد من أندية دوري كأس الأمير

وضعت عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاعب المواليد محمد كيتا تحت «المجهر» بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ يعتبر كيتا أحد أبرز هدافي دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وساهم بقوة في صعود فريق البكيرية من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى، وتعرض لإصابة في الركبة وخضع لعملية جراحية خلال الصيف الماضي، وحاليا في مرحلة التأهيل النهائية، ومن المتوقع أن يحسم اللاعب وجهته القادمة خلال الأسابيع القادمة، إما بالتوقيع لأحد أندية المنطقة الغربية أو منطقة القصيم، ويطمح اللاعب كيتا في اللعب ضمن دوري الكبار في الموسم الحالي، إذ يملك مواصفات فنية جيدة كلاعب في خانة الهجوم، وسبق له اللعب مع نادي وج من الطائف، قبل اللعب لنادي البكيرية، وحاليا اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي في أحد مراكز التدريب واللياقة بهدف العودة للركض الكروي مع مطلع العام 2020.

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