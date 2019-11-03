شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستضيف عرعر.. وجدة يواجه حطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الأحد) مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاءين ضمن دور الـ64 للبطولة، ويستهل فريق الهلال مشواره بلقاء عرعر على استاد جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة 7:45 مساء. وعلى ملعب النادي الأهلي يستضيف فريق جدة نظيره حطين عند الساعة 6:50 مساء.

اللقاء الأول يحل فيه فريق عرعر ضيفاً على فريق الهلال في لقاء سهل أمام ضيفه عرعر الفريق المتواضع الذي سبق أن واجه الرائد في الموسم الماضي وخسر بخماسية مقابل هدف، وسيعتمد المدرب الهلالي رازفان لوشيسكو على الفريق الرديف وإراحة الفريق الأساسي الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال آسيا، إذ سيواجه فريق أوراوا الياباني ذهاباً السبت القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف فريق جدة نظيره حطين في لقاء قوي ولا يقبل القسمة على اثنين، وسبق أن التقى الفريقان أخيراً ضمن لقاءات دوري الدرجة الأولى، وتمكن حطين من الفوز بهدفين لهدف. ويسعى فريق جدة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للثأر من خسارته والتأهل لدور الـ32 للمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه على غزوة في الموسم الماضي، أما حطين فقد غادر البطولة مبكراً في المسابقة الماضية بعد خسارته بصعوبة من النهضة.