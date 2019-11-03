البرتغالي غوميز يقترب من تدريب الاتحاد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) اقترب المدرب البرتغالي غوميز من قيادة فريق الاتحاد، بعد أن استقرت بوصلة الإدارة الاتحادية على المدرب غوميز الذي سبق وأن تولى تدريب ناديي التعاون والأهلي، ووصلت المفاوضات بين إدارة العميد والمدرب غوميز لمراحل متقدمة ومن المتوقع توصل الطرفين لاتفاق نهائي خلال الساعات القادمة.

اقترب المدرب البرتغالي غوميز من قيادة فريق الاتحاد، بعد أن استقرت بوصلة الإدارة الاتحادية على المدرب غوميز الذي سبق وأن تولى تدريب ناديي التعاون والأهلي، ووصلت المفاوضات بين إدارة العميد والمدرب غوميز لمراحل متقدمة ومن المتوقع توصل الطرفين لاتفاق نهائي خلال الساعات القادمة.

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