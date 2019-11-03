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شكرا لقرائتكم محمد هانى لشريف إكرامى فى معسكر الأهلى بالإمارات: "أخويا الكبير"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد محمد هاني بالحارس الدولي معلقاً على الصورة :"أخويا الكبير"، ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأحد، حيث سيكتفي اللاعبون بأداء بعض التدريبات في "صالة الجيمانيزيوم" بمقر إقامة الفريق بدبي على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الاثنين خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليا في الإمارات والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.
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