شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: مشاركة أحمد جمعة أهم المكاسب بعد الصعود للمجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف إيهاب جلال عن توقف حصيلة الأهداف في مباراة اليوم عند هدفين فقط أن الفريق صادفه سوء توفيق غير عادي في عدد كبير من الفرص وخاصةً الفرص التي أُتيجت لمحمود وادي الذي صادفه سوء حظ غير عادي رغم مجهوده الكبير .
وعن صعود الفريق لدور المجموعات التي سيلاقي فيها الفريق عدداً من الفرق أصحاب الخبرة في القارة الأفريقية شدد المدير الفنى للمصري أن ملاقاة الفرق الكبرى يكون في كثير من الأحيان أسهل كثيراً من ملاقاة الفرق ذات الخبرات المحدودة والتي عادة ما تلجأ للتكتل الدفاعي.
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