شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما نجح البنك الأهلى فى العودة بأغلى ثلاث نقاط بعد الفوز على الفيوم الذى يقوده محمد محسن أبو جريشة بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيد أبناء عيد مرازيق إلى 7 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة .
فى الوقت نفسه نجح بترول أسيوط فى تحقيق كبرى المفاجأت بالفوز على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء نبيل محمود عند نقطة وحيدة .
وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز شبان المسلمين خارج ملعبه على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ، كما تعادل ديروط على ملعبه مع طهطا بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين .
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